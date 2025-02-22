Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vì tính chất sản phẩm, bạn sẽ có thêm khoản thu nhập hoa hồng thụ động lũy kế theo từng tháng dựa vào Doanh thu từ sản lượng cước Voice – sản phẩm Omicall. • Làm việc trong môi trường công nghệ thông tin hiện đại, năng động, có cơ hội hoàn thiện bản thân và thăng tiến cao. • Giá trị hợp đồng cao, chính sách hoa hồng hấp dẫn theo từng hợp đồng, nhận thưởng tháng/quý/năm theo doanh số đạt KPI. • Được đào tạo kiến thức chuyên môn về sản phẩm/dịch vụ công nghệ thông tin của công ty. • Tham gia hoạt, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Công Ty cung cấp, bao gồm sản phẩm sms, tổng đài, vboss...

• Xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng cùng ngành và thuộc nhiều lĩnh vực

• Ký kết hợp đồng với Khách Hàng, theo dõi, nghiệm thu dịch vụ.

• Hỗ trợ nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm

• Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ

• Theo dõi, nhận thông tin khách hàng từ các nguồn: Phòng marketing, hotline, fanpage facebook, ...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ là lợi thế)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

