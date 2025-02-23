Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, team building, thi trạng, hội làng, đá bóng, cầu lông, bơi lội, bóng bàn, bi - a... Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 60.000 nhân viên. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt. Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp.

Sản phẩm: Internet, Truyền hình và Camera FPT

Kênh bán hàng: phát triển thị trường, online, đối tác, B2C, B2B... (sẽ được Trưởng phòng kinh doanh đào tạo bài bản)

Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.

Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20-35, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có phương tiện di chuyển và smartphone.

Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.