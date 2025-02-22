Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thưởng doanh số, Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13) hấp dẫn, sáng kiến, nhân viên xuất sắc, lễ 30/4, 1/5, 2/9... - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động. - Được nghỉ lễ, nghỉ tết, team building. - Được đào tạo, khuyến khích, hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn. - Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến bản thân, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng bài, gọi điện, tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng (theo danh sách có sẵn, tìm kiếm thêm). Báo giá cho khách hàng có nhu cầu

Chăm sóc, theo dõi khách hàng

Soạn hợp đồng, theo dõi tiến độ trình ký hợp đồng của Khách hàng

Tổng hợp báo cáo khách hàng, hợp đồng - doanh số

Các công việc theo yêu cầu Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên tất cả các ngành nghề

- Thành thạo word, excel

- Kiên trì, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm

-Có kỹ năng giao tiếp, làm việc và thuyết phục khách hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong chăm sóc khách hàng và kinh doanh lĩnh vực môi trường (Hồ sơ môi trường,..)

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin