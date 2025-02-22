Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU
- Hồ Chí Minh:
- Thưởng doanh số, Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13) hấp dẫn, sáng kiến, nhân viên xuất sắc, lễ 30/4, 1/5, 2/9...
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động.
- Được nghỉ lễ, nghỉ tết, team building.
- Được đào tạo, khuyến khích, hỗ trợ tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn.
- Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến bản thân, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng bài, gọi điện, tìm kiếm mở rộng tệp khách hàng (theo danh sách có sẵn, tìm kiếm thêm). Báo giá cho khách hàng có nhu cầu
Chăm sóc, theo dõi khách hàng
Soạn hợp đồng, theo dõi tiến độ trình ký hợp đồng của Khách hàng
Tổng hợp báo cáo khách hàng, hợp đồng - doanh số
Các công việc theo yêu cầu Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo word, excel
- Kiên trì, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm
-Có kỹ năng giao tiếp, làm việc và thuyết phục khách hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong chăm sóc khách hàng và kinh doanh lĩnh vực môi trường (Hồ sơ môi trường,..)
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẢO CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
