Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM & CN Vinatoken làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM & CN Vinatoken
- Hồ Chí Minh: từ thứ 2 đến thứ 6.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Tìm kiếm khách hàng.
-Chăm sóc & duy trì mối quan hệ với khách hàng.
-Thực hiện hợp đồng/ đơn hàng, triển khai cho bộ phận liên quan, theo dõi giao hàng & công nợ.
-Ghi nhận, giải quyết các phản hồi hoặc khiếu nại từ khách hàng với các bộ phận liên quan.
-Lập báo cáo tình hình kinh doanh lên cấp trên.
2.Sản phẩm: lựa chọn 1 trong 3 ngành hàng
• Vải không dệt: nguyên liệu sản xuất khăn ướt, khẩu trang, khăn khô đa năng, vải túi lọc trà, vải làm túi xách,…
• Chất tạo ngọt (đường công nghiệp), tấm lót (thú cưng, y tế).
• Thành phẩm: khăn ướt, khăn khô, tả bỉm (trẻ em và người lớn), găng tay, khẩu trang,…..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam/ nữ từ 25 – 40 tuổi
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale B2B trong ngành hàng FMCG
-Ưu tiên có ngoại hình và giọng nói dễ nghe
-Kỹ năng giao tiếp, phản ứng nhanh nhạy với thị trường, ...
-Năng động, trung thực, có trách nhiệm với công việc, ...
-Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, kiên trì.
Tại Công ty TNHH TM & CN Vinatoken Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & CN Vinatoken
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
