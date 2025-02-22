Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM & CN Vinatoken làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: từ thứ 2 đến thứ 6.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm kiếm khách hàng.

-Chăm sóc & duy trì mối quan hệ với khách hàng.

-Thực hiện hợp đồng/ đơn hàng, triển khai cho bộ phận liên quan, theo dõi giao hàng & công nợ.

-Ghi nhận, giải quyết các phản hồi hoặc khiếu nại từ khách hàng với các bộ phận liên quan.

-Lập báo cáo tình hình kinh doanh lên cấp trên.

2.Sản phẩm: lựa chọn 1 trong 3 ngành hàng

• Vải không dệt: nguyên liệu sản xuất khăn ướt, khẩu trang, khăn khô đa năng, vải túi lọc trà, vải làm túi xách,…

• Chất tạo ngọt (đường công nghiệp), tấm lót (thú cưng, y tế).

• Thành phẩm: khăn ướt, khăn khô, tả bỉm (trẻ em và người lớn), găng tay, khẩu trang,…..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành QTKD, Kinh tế, tài chính, ….

-Nam/ nữ từ 25 – 40 tuổi

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale B2B trong ngành hàng FMCG

-Ưu tiên có ngoại hình và giọng nói dễ nghe

-Kỹ năng giao tiếp, phản ứng nhanh nhạy với thị trường, ...

-Năng động, trung thực, có trách nhiệm với công việc, ...

-Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, kiên trì.

Tại Công ty TNHH TM & CN Vinatoken Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & CN Vinatoken

