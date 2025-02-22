Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Navee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Sử dụng các công cụ và phương pháp khác nhau để tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng phù hợp với dịch vụ/sản phẩm của công ty.

Liên hệ với khách hàng: Gọi điện thoại, gửi email và sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng và giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đặt lịch hẹn: Sắp xếp các cuộc hẹn tư vấn cho đội ngũ kinh doanh với khách hàng tiềm năng đã được xác định.

Thương thảo khách hàng: Đàm phán, thương thảo với khách hàng để chốt hợp đồng

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng: Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu CRM của công ty.

Phối hợp với đội ngũ accounts: Làm việc chặt chẽ với đội accounts để đảm bảo các cuộc hẹn được sắp xếp hiệu quả và phù hợp.

Báo cáo: Thực hiện báo cáo định kỳ về số lượng khách hàng tiềm năng, số lượng cuộc hẹn đã đặt, và kết quả đạt được.

Giải quyết vấn đề: Giải quyết các vấn đề trong quá trình trao đổi, làm việc với khách hàng

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc sales marketing là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tự tin, rõ ràng, và có khả năng thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng quản lý thời gian: Quản lý thời gian tốt và có khả năng làm việc độc lập cũng như trong đội nhóm.

Kỹ năng tin học: Thành thạo Microsoft Office và các công cụ CRM.

Tinh thần làm việc: Nhiệt huyết, chủ động, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

