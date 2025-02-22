Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN HƯNG INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN HƯNG INVESTMENT
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng,...
- Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện
- Được đào tạo 1 kèm 1, cầm tay chỉ việc
- Được tham gia tất cả các khoá đào tạo chuyên nghiệp của Công ty
- Được hỗ trợ công việc từ phòng Marketing của Công ty
- Được thưởng cuối năm, du lịch hàng năm cùng Công ty, thưởng sinh nhật và hưởng các ngày lễ theo quy định.
- Có cơ hội được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 5 Triệu
- Nắm vững các thông tin về dự án.
- Tìm kiếm & chăm sóc khách hàng tiềm năng
- Báo giá, thương thảo hợp đồng mua bán, thỏa thuận thời hạn thanh toán và giao dịch theo quy định của Công ty.
- Tham gia tất cả các khóa đào tạo cho do công ty tổ chức, thường xuyên nâng cao năng lực cá nhân thông qua bổ sung/cập nhật các kiến thức, kỹ năng về bất động sản.
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tác phong chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng
- Có khả năng học hỏi nhanh, chủ động, nhiệt tình với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN HƯNG INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN HƯNG INVESTMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
