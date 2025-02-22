Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN HƯNG INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng,...

- Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện

- Được đào tạo 1 kèm 1, cầm tay chỉ việc

- Được tham gia tất cả các khoá đào tạo chuyên nghiệp của Công ty

- Được hỗ trợ công việc từ phòng Marketing của Công ty

- Được thưởng cuối năm, du lịch hàng năm cùng Công ty, thưởng sinh nhật và hưởng các ngày lễ theo quy định.

- Có cơ hội được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

- Không yêu cầu bằng cấp, ứng viên các ngành nghề khác, hoặ, Quận Thủ Đức