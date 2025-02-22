Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 70 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Mức lương
7 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cứng 7.000.000 + % hoa hồng cao + thưởng => up to 25

- 70 triệu/tháng

- Tăng lương định kì theo năm

- Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn

- Được trang bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc cần thiết trong quá trình làm việc

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo qui định của công ty

- Hỗ trợ chuyên môn từ phía MKT – KT và trực tiếp từ GĐ công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 70 Triệu

Mảng kinh doanh: Xây dựng, Nội thất (Không yêu cầu kinh nghiệm vào sẽ đào tạo)
Mảng kinh doanh: Xây dựng, Nội thất
- Chăm sóc khách hàng cao cấp hiện tại và khách hàng mới
- Tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Tìm kiếm và mở rộng thị trường, thúc đẩy lợi nhuận.
- Theo dõi quá trình thực hiện của công ty với khách hàng để có những góp ý và điều chỉnh kịp thời, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng đã cam kết với khách hàng. Đồng thời phối hợp với các bộ phận kỹ thuật và kế toán để đảm bảo việc thanh quyết toán của công ty với khách hàng.
- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm một cách thường xuyên, khoa học và phù hợp với quy định của doanh nghiệp.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty một cách hiệu quả nhất.

Với Mức Lương 7 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm về bán hàng, tư vấn, kinh doanh
- Không yêu cầu kinh nghiệm mảng nội thất, vào sẽ đào tạo
- Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc tốt.
- Kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc cao.
- Siêng năng, hoà đồng
- Có mắt thẩm mỹ.
- Có kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại là một lợi thế.
- Ưu tiên ngoại ngữ, ngoại hình sáng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 70 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 163 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

