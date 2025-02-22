Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 70 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cứng 7.000.000 + % hoa hồng cao + thưởng => up to 25

- 70 triệu/tháng

- Tăng lương định kì theo năm

- Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn

- Được trang bị công cụ, dụng cụ hỗ trợ công việc cần thiết trong quá trình làm việc

- Được hưởng các chế độ theo quy định, được đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo qui định của công ty

- Hỗ trợ chuyên môn từ phía MKT – KT và trực tiếp từ GĐ công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và, Quận 2