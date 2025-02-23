Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TAMAS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cứng 7tr + % doanh số( Từ 10 - 15tr) - Cơm trưa ăn tại công ty. - Chế độ nghỉ lễ, BHXH theo quy định của nhà nước. - Teambuilding định kỳ hàng năm tùy theo tình hình phát triển kinh doanh - Thưởng sinh nhật, Lễ 30/4, 2/9, 8/3, 20/10, party, thưởng nóng KPI ... - Hỗ trợ trang thiết bị làm việc, tea break... - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và phát triển khách hàng ở khu vực được giao.

- Tìm kiếm khách hàng ,các đối tác có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

- Liên hệ khách hàng chào giá, cung cấp dịch vụ logistics của công ty.

- Tư vấn phương án vận chuyển tối ưu phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Nỗ lực hoàn thành danh số bán hàng và doanh thu mục tiêu;

- Theo dõi công nợ khách hàng;

- Báo cáo kết quả định kỳ cho Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAMAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TAMAS VIỆT NAM

