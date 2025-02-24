Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: giờ hành chính., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch và thực hiện công việc để đạt doanh số.

- Tiếp nhận thông tin nhu cầu khách hàng từ phòng marketing Xúc tiến các hoạt động bán hàng.

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu được giao.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.

- Ưu Tiên Am hiểu về thị trường, ngành hàng, sản phẩm kinh doanh của Công ty.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, đàm phán.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT

