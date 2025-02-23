Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại May Mặc Hòa Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đào tạo về sản phẩm, dịch vụ - Đào tạo phát triển nâng cao nghề nghiệp, chuyên môn, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn thành doanh số bán hàng theo tháng/quý/năm.

- Tư vấn vải, thiết kế, in/thêu và giá cả hợp lý cho Khách, ghi nhận toàn bộ thông tin khách hàng yêu cầu, đàm phán và thương lượng, chốt hợp đồng cung cấp đồng phục, đồ vải, bảo hộ lao động cho các công ty, xưởng sản xuất, nhà hàng, quán ăn, đồ vải, trường học...

- Nắm bắt thông tin về thị trường, cập nhật thông tin, xu hướng khách hàng về sản phẩm....của Công ty và đối thủ cạnh tranh, cập nhật báo cáo hàng tháng, hàng quý.

- Bám sát đơn hàng cho đến khi giao cho khách và sau khi bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, Công nghệ may.....

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiêm trong lĩnh vực may mặc trong nghành quảng cáo và promotion

- Kỹ năng: Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng tiếp thị, bán hàng, thành thạo tin học văn phòng, lập kế hoạch, làm việc độc lập và chịu được áp lực cao,....

- Yêu cầu khác:

+ Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, năng động, cầu tiến, bảo mật thông tin, có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong công việc

+ Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe

+ Có khả năng thuyết phục và đàm phán thương lượng

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

