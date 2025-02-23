Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: thứ 2 – cả ngày thứ 7, 8h
- 17h, nghỉ trưa 1h., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Làm việc theo nhóm (có sẵn) về mặt hàng: ắc quy ô tô, xe máy, ống công nghiệp các loại.
Cùng team phát triển thị trường, khách hàng, bám sát doanh số nhóm phân công.
Bán hàng và thu hồi công nợ, tương tác khách hàng mới/cũ.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng nhóm/giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Từ 01 năm kinh nghiệm vị trí Nhân Viên Kinh Doanh/ Tư Vấn/Bán hàng,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về ắc quy các loại.
Có khả năng giao tiếp tốt, trung thực, hoà đồng.
Biết tin học văn phòng cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7.5 - 20 triệu VND
Lương cứng: Từ 7.5 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN Á ĐÔNG Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
