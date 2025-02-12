Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 13 nguyễn thị xinh, phường thới an, quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm đơn hàng cho công ty
Liên hệ với khách hàng để giới thiệu về dịch vụ cung ứng nhân sự cho khách hàng.
Lắng nghe yêu cầu của khách hàng để đưa ra các giải pháp cung ứng nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc và ngân sách của khách hàng.
Sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, tự tin
Kỹ năng giao tiếp tốt
Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, máy tính, điện thoại, công tác phí (nếu có)
Được hỗ trợ chỗ ở (nếu muốn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
