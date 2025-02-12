Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13 nguyễn thị xinh, phường thới an, quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm đơn hàng cho công ty

Liên hệ với khách hàng để giới thiệu về dịch vụ cung ứng nhân sự cho khách hàng.

Lắng nghe yêu cầu của khách hàng để đưa ra các giải pháp cung ứng nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc và ngân sách của khách hàng.

Sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Giọng nói dễ nghe, tự tin

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ khách hàng

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, máy tính, điện thoại, công tác phí (nếu có)

Được hỗ trợ chỗ ở (nếu muốn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Hiệp Thành

