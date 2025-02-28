Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 100 Triệu

Mức lương 45 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bán hàng, chốt deal, marketing,.. và cấp chứng nhận sau khóa học;, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 45 - 100 Triệu

- Cùng với đội ngũ triển khai chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của công ty với nhiều lựa chọn HOT, nhiều dự án lớn: The Emerald 68, CitiGrand, Picity Sky Park, The Sholi, Đất nền Phú Lợi, Dự án đất nền liền kề TP HCM và hơn 5000 căn hộ TPHCM;

- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án mà công ty phân phối;

- Bán các dự án đất nền, nhà phố, chung cư, khu biệt thự, nhà cao cấp, khu nghỉ dưỡng tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận;

- Tư vấn thủ tục pháp lý, hỗ trợ KH lên HĐ (được đào tạo khi onboard).

Với Mức Lương 45 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Được đào tạo từ đầu, hỗ trợ tận tình từ đồng nghiệp và quản lý

- Sinh viên năm cuối thực tập, chờ bằng các chuyên ngành hoặc ứng viên đã tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng, đại học có thể làm full time;

- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

- Có điện thoại, xe máy, laptop;

- Có đam mê kinh doanh, mong muốn kiếm thu nhập cao, đột phá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 45 - 100 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin