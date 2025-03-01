Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LEVIN BUILDING Lô 6 - 7 J1, đường DD5, khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Liên hệ, tư vấn, ghi nhận nhu cầu, trình bày cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công nội thất các công trình văn phòng, các sản phẩm nội thất.

- Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường ngành nội thất dựa vào quy trình phòng kinh doanh

- Chăm sóc các mối quan hệ khách hàng cũ và mới từ nguồn khách hàng công ty

- Báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài Chính, Du lịch, Luật, Kiến trúc - Nội thất, Kinh tế xây dựng,... ( hoặc chuyên ngành tương đương với lĩnh vực hoạt động của công ty).

-Ngoại hình dễ nhìn, tự tin, nói chuyện lưu loát ,chịu khó học hỏi; nhạy bén, linh hoạt;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy gắn bó với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương căn bản 8 triệu + hoa hồng. Thu nhập đạt từ 10 -15 triệu trở lên

- Môi trường làm việc hoà đồng, trẻ trung năng động và thân thiện, đầy nhiệt huyết cho những bạn có tinh thần cầu tiến, đam mê cái đẹp

- Lương tháng Thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, bảo hiểm đầy đủ

- Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty

- Tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng tháng (Training, Coaching, Mentoring,...)

- Tham gia các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ ( Ngày hội LEVIN. Team Building,...)

- Được công ty đào tạo hàng tuần về kiến thức và kỹ năng liên quan nội thất, thiết kế. Đây sẽ là cơ hội cho những bạn yêu thích mảng nội thất, mới ra trường/chưa có kinh nghiệm muốn trở thành kinh doanh giỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin

