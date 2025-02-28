Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN INFITEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: du lịch, teambuilding, sự kiện…, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Chăm sóc khách hàng

Chủ động liên hệ với khách hàng để theo dõi tình hình và xây dựng mối quan hệ phát triển bền vững.

Giải quyết nhanh chóng các thắc mắc hoặc phàn nàn của khách hàng, đồng thời đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng, theo dõi thời gian hợp đồng và đề xuất phương án phù hợp khi khách hàng tái ký hợp đồng.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng.

Thành thạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp tốt, và có khả năng đàm phán, thương lượng với khách hàng.

Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc và thích ứng tốt với môi trường làm việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công việc bán hàng hoặc từng làm ở vị trí nhân viên kinh doanh.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

