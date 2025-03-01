Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hợp Nhất làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 99/31C Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

• Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới trong lĩnh vực nguyên liệu thực phẩm.

• Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của Unifood đến khách hàng.

• Thực hiện các cuộc gặp gỡ và gọi điện với khách hàng để thúc đẩy doanh số.

• Phối hợp với các bộ phận khác nhằm đảm bảo đơn hàng và dịch vụ khách hàng tốt nhất.

• Theo dõi và phân tích thị trường để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

• Báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng và nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

• Bằng cấp: Cao đẳng trở lên.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Ưu tiên ứng viên biết ngoại ngữ.

• Am hiểu về ngành thực phẩm là một lợi thế.

• Khả năng xử lý áp lực và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hợp Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

