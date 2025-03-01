Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Haha Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Haha Group
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 31 đường số 1, P.An Khánh, TP.Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Nhập và quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.
Hỗ trợ đội ngũ Sales trong việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Theo dõi, cập nhật tình trạng đơn hàng, hợp đồng.
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến bộ phận Sales.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên các ngành liên quan Kinh doanh, Quản trị, Marketing,…
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Google Sheets, CRM là lợi thế).
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với dữ liệu.
Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Có thể làm việc ít nhất [4-5 buổi/tuần].
Tại Công Ty TNHH Haha Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, phát triển kỹ năng Sales & Admin.
Được đào tạo về quy trình làm việc và kỹ năng hỗ trợ khách hàng.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haha Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
