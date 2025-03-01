Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Haha Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 31 đường số 1, P.An Khánh, TP.Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Nhập và quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống.

Hỗ trợ đội ngũ Sales trong việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Theo dõi, cập nhật tình trạng đơn hàng, hợp đồng.

Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến bộ phận Sales.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên các ngành liên quan Kinh doanh, Quản trị, Marketing,…

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Google Sheets, CRM là lợi thế).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc với dữ liệu.

Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Có thể làm việc ít nhất [4-5 buổi/tuần].

Tại Công Ty TNHH Haha Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, phát triển kỹ năng Sales & Admin.

Được đào tạo về quy trình làm việc và kỹ năng hỗ trợ khách hàng.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Haha Group

