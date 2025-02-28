Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,..., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục Bác sĩ, người phụ trách mua hàng tại các phòng khám nha khoa về sản phẩm dịch vụ của công ty theo danh sách có sẵn tại Tp.HCM.

- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên cho ứng viên có trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing hoặc các ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên.

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin