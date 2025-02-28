Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,..., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục Bác sĩ, người phụ trách mua hàng tại các phòng khám nha khoa về sản phẩm dịch vụ của công ty theo danh sách có sẵn tại Tp.HCM.
- Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng hỗ trợ hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên cho ứng viên có trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing hoặc các ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên.
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp tốt
- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
