Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KIM MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 119 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Tìm kiếm, khai thác và thu thập nguồn khách hàng tiềm năng (online/tt).

● Nghiên cứu đối thủ và thị trường. Lên kế hoạch kinh doanh.

● Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng

● Tham gia các buổi triển lãm công ty tổ chức trên toàn quốc, đi công tác (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

● Trình độ: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kinh doanh hoặc quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

● Kinh nghiệm: Không yêu cầu (sẽ được đào tạo)

Nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng là một lợi thế

● Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

● Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel...

Tính cách: Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KIM MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương hấp dẫn : Lương cơ bản 7-9 triệu (Tùy theo năng lực ứng viên) + % hoa hồng + KPI => Tổng thu nhập từ 10 -20 Triệu

● Được đào tạo chuyên sâu và có cơ hội thăng tiến trong công việc.

● Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

● Hưởng mọi chế độ theo quy định của luật lao động, đóng BHXH, các chế độ khác như: sinh nhật; ốm đau, hiếu hỷ; thai sản...; Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

● Tham gia các buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm kinh doanh với công ty trong hệ thống tổng công ty.

● Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến.

● Được đào tạo kỹ năng kinh doanh & marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN KIM MỸ

