Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Dae Sun Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 236G TAM BÌNH TAM PHÚ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ; gọi điện liên hệ tư vấn chào hàng các sản phẩm công ty phân phối.

- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng hàng tuần cho Giám Đốc Kinh Doanh.

- Lên báo giá, đàm phán điều khoản Hợp đồng với khách hàng, theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

- Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề liên quan.

- Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình GĐKD duyệt và thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

- Phát triển việc kinh doanh theo lĩnh vực được giao phó.

- Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số theo quý, năm đã được ấn định.

- Hiểu rõ và nắm vững tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, cũng như sản phẩm tương tự, và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng/BGĐ

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến sáng thứ 7; sáng 8:00-12:00, chiều 13:00-17:00.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành: Điện, Điện Lạnh,Nhiệt Lạnh, Xây dựng, Cơ khí là một lợi thế.

- Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kinh doanh thiết bị công nghiệp.

- Có kinh nghiệm bán hàng dự án, các mối quan hệ với các Nhà máy công nghiệp, Chủ Đầu tư, Tổng thầu, Nhà thầu Cơ điện lạnh

- Có khả năng làm việc độc lập cao, kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

- Anh văn giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu

- Kỹ năng làm việc nhóm, có tinh thần đồng đội, ham học hỏi

Tại Công TY TNHH Dae Sun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 11-20tr + thưởng % hoa hồng cao theo doanh số bán hàng, có chi phí tiếp khách

- Hưởng các chế độ, chính sách đãi ngộ nghỉ phép năm, BHXH, du lịch, team building, thưởng lễ Tết

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng của các hãng thiết bị lớn từ Châu Âu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Dae Sun Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin