Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN
- Hồ Chí Minh: Thưởng theo hiệu quả công việc. Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ Tết theo quy định). Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm về sản phẩm và kỹ năng bán hàng cần thiết, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Khai thác, tìm kiếm các khách hàng mới bằng việc lập kế hoạch và lên lịch công tác hàng ngày, hàng tuần.
Duy trì và phát triển các khách hàng hiện có, nhận và theo dõi đơn đặt hàng. Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với bếp của các nhà hàng là khách hàng của công ty
Tìm hiểu và nắm rõ các thuộc tính, ưu nhược điểm của sản phẩm công ty, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Thường xuyên gặp gỡ khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, theo dõi tình hình thị trường, cập nhật nhu cầu của khách hàng, đề xuất những sản phẩm mới theo nhu cầu của khách.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tư vấn bán hàng ít nhất 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
