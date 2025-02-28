Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng theo hiệu quả công việc. Chế độ phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ Tết theo quy định). Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm về sản phẩm và kỹ năng bán hàng cần thiết, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khai thác, tìm kiếm các khách hàng mới bằng việc lập kế hoạch và lên lịch công tác hàng ngày, hàng tuần.

Duy trì và phát triển các khách hàng hiện có, nhận và theo dõi đơn đặt hàng. Tạo dựng mối quan hệ thân thiết với bếp của các nhà hàng là khách hàng của công ty

Tìm hiểu và nắm rõ các thuộc tính, ưu nhược điểm của sản phẩm công ty, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Thường xuyên gặp gỡ khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, theo dõi tình hình thị trường, cập nhật nhu cầu của khách hàng, đề xuất những sản phẩm mới theo nhu cầu của khách.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing.

Kinh nghiệm tư vấn bán hàng ít nhất 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LƯƠNG NGUYÊN

