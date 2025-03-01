Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Đệ Nhất Ô Tô Hưng Yên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2454 Ql 1A, P. An Phú Đông,Hồ Chí Minh

- Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các các dòng sản phẩm ô tô tại văn phòng cho khách hàng đến tham quan mua xe tại showroom.

- Tư vấn thuyết phục chốt hợp đồng với khách hàng.

- Hỗ trợ thủ tục mua bán, thủ tục hợp đồng cho khách hàng

- Chăm sóc, xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng.

- Triển khai marketing online, tìm kiếm khách hàng

- Nam, nữ

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày

- Có khả năng làm việc độc lập , tự chủ về thời gian, siêng năng và cầu tiến .

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo

- Cầu tiến trong công việc, chịu khó, có định hướng gắn kết công việc lâu dài

Tại Công TY TNHH Đệ Nhất Ô Tô Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: Lương căn bản + Hoa hồng theo sản phẩm, từ 10 - 30 triệu/ tháng (sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

- Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Phụ cấp, Phụ cấp thâm niên

- Đồng phục

- Thưởng Lễ Tết,...

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Được tham gia các hoạt động Team-building thường xuyên do Công ty tổ chức

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến

- Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

