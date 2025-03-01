Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Đệ Nhất Ô Tô Hưng Yên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Đệ Nhất Ô Tô Hưng Yên
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 2454 Ql 1A, P. An Phú Đông,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các các dòng sản phẩm ô tô tại văn phòng cho khách hàng đến tham quan mua xe tại showroom.
- Tư vấn thuyết phục chốt hợp đồng với khách hàng.
- Hỗ trợ thủ tục mua bán, thủ tục hợp đồng cho khách hàng
- Chăm sóc, xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng.
- Triển khai marketing online, tìm kiếm khách hàng
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, nữ
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, kỹ năng trình bày
- Có khả năng làm việc độc lập , tự chủ về thời gian, siêng năng và cầu tiến .
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ đào tạo
- Cầu tiến trong công việc, chịu khó, có định hướng gắn kết công việc lâu dài
Tại Công TY TNHH Đệ Nhất Ô Tô Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập gồm: Lương căn bản + Hoa hồng theo sản phẩm, từ 10 - 30 triệu/ tháng (sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
- Mức lương - thưởng cạnh tranh, sẽ xứng đáng với năng lực làm việc, sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
- Phụ cấp, Phụ cấp thâm niên
- Đồng phục
- Thưởng Lễ Tết,...
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Được tham gia các hoạt động Team-building thường xuyên do Công ty tổ chức
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo qui định
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn. Cơ hội thăng tiến
- Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Đệ Nhất Ô Tô Hưng Yên
