Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Unique Uniform làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

- Chủ động tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về các nhu cầu đồng phục.

- Chăm sóc chu đáo, giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng hiện hữu.

- Liên tục phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Tuân thủ quy trình, phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo đơn hàng được triển khai thông suốt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Đi thị trường tìm khách hàng theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

- Báo cáo công việc định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.

- Thời gian làm việc:

Thứ 2 - 6: 8h30 - 17h30 (Nghỉ trưa 1 tiếng)

Thứ 7: 8h30 - 12h30.

- Hướng ngoại, vui vẻ, hoạt bát và thích giao tiếp không ngại khó trong công việc.

- Luôn sẵn sàng tiếp cận gặp khách hàng khi công ty yêu cầu.

- Có kinh nghiệm: không yêu cầu sẽ được đào tạo.

- Có lợi thế nếu ứng viên biết và am hiểu về các loại vải hoặc ngành may mặc

- Vui vẻ, hòa đồng, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực và nhiệt tình.

- Giọng nói dịu dàng, dễ nghe.

- Trình độ vi tính văn phòng cơ bản.

- Lương cơ bản tương xứng với năng lực

- Thưởng tháng 13, thưởng đột xuất theo năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của công ty, Hoa hồng hấp dẫn

- 12 ngày phép năm, môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện, vui vẻ…

- Được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc.

- BHXH, BHYT, team building thường niên với công ty

