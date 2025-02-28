Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý địa bàn và phát triển kinh doanh trên địa bàn được giao cho thị trường bệnh viện, phòng khám và phòng mạch

Thực hiện các hoạt động xúc tiến sản phẩm tại các địa bàn, đối tượng là nhân viên y tế (Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng)

Thực hiện hoạt động đưa sản phẩm vào nhà thuốc bệnh viện, hội thảo tại khoa phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc đấu thầu là một lợi thế

Thực hiện các hoạt động thăm viếng bác sĩ tại các phòng mạch nhằm thúc đẩy thông tin sản phẩm, doanh số, và ghi nhận thông tin phản hồi thị trường

Thực hiện việc ghi nhận thông tin thị trường, phản hồi khách hàng, và phối hợp chăm sóc khách hàng

Thực hiện các hoạt động Activation tại cơ sở y tế

Làm việc với các đơn vị, phòng ban của cơ sở y tế trong việc nhập hàng, thu hồi công nợ, hợp đồng và các thủ lục liên quan nhằm đảm bảo quá trình bán hàng và thu tiền một cách thông suốt

Cập nhật thông tin về sản phẩm, kiến thức khoa học về chăm sóc sức khoẻ di truyền.

Quản lý các báo cáo theo quy định chính xác và kịp thời.

Đảm bảo các hoạt động tuân thủ theo Bộ Quy tắc ứng xử của Công ty và pháp luật.

Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Y, Dược, Công nghệ sinh học...

Có kinh nghiệm trong việc đưa sản phẩm vào kênh nhà thuốc bệnh viện

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh kênh ETC (có kinh nghiệm làm việc với các bệnh viện, phòng khám và phòng mạch).

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm liên quan đến đái tháo đường, nội tiết, sản khoa, lão khoa, tim mạch...

Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin