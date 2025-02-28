Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LCB 8.000.000 + hoa hồng theo quý+ thưởng...; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, hoà đồng; Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao; Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức sản phẩm và kiến thức chuyên ngành; Đầy đủ các chế độ (BHYT, BHXH, BHTN) theo quy định nhà nước; Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ công việc; Cấp đồng phục, có hỗ trợ cơm trưa, chi phí đi lại; Thưởng Lễ, Tết,....; Tham gia Du lịch và Teambuilding hằng năm., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Duy trì và phát triển các thị trường trong khu vực có sẵn được phụ trách

Báo cáo tình hình thị trường và công việc được giao

Triển khai thực hiện hợp đồng (đàm phán ký kết hợp đồng, theo dõi hợp đồng, phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện hợp đồng đúng tiến độ)

Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm kiếm, chăm sóc và phát triển mảng sản phẩm phân phối

Hỗ trợ các văn bản, tài liệu cần thiết cho khách hàng.

Theo dõi tình trạng hàng hóa, đặt đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 - 30 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng (ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động đoàn hội,...).

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Tư duy tốt, có khả năng lập kế hoạch, phân tích báo cáo đánh giá công việc

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, sinh viên mới ra trường yêu thích một công việc hướng ngoại, giao tiếp, năng động

Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Có thể đi công tác trong và ngoài nước

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng

