Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Telesales, tư vấn, cung cấp các thông tin sản phẩm tour/ dịch vụ du lịch trong nước của công ty cho khách hàng trực tiếp/ khách hàng online. Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới, các kênh bán hàng hiệu quả (→ có sẵn nguồn khách hàng là một lợi thế).
- Phụ trách requests: Xử lý các yêu cầu được phân công bao gồm việc thiết kế chương trình, tính giá tour, báo giá và giao dịch ký kết chốt hợp đồng với khách hàng. Đàm phán dịch vụ và tối ưu hóa chi phí dịch vụ, ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị đối tác cung ứng dịch vụ và theo dõi kết quả.
- Điều hành, tổ chức và giám sát các Tour Du lịch đã bán theo tuyến được phân công. Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đưa ra những điều chỉnh hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi.
- Nghiên cứu đối thủ, tìm hiểu về các địa điểm nghỉ dưỡng, khu tham quan, tuyến tour mới, độc đáo... để du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn với dịch vụ tốt nhất.
- Làm các báo cáo hàng tháng, quý để trình lên cấp trên nhằm thông báo hoạt động du lịch của công ty.

+ Ưu tiên biết 1 ngoại ngữ là 1 lợi thế

+ Lương thỏa thuận trong khoảng( từ 8 - 25 triệu)
+ Chế độ hoa hồng hấp dẫn, tăng theo mức doanh thu.
+ Làm việc theo giờ hành chính:
• Thứ 2 - Thứ 6: Sáng 08h30 đến 12h00 - Chiều 13h30 đến 17h30
• Thứ 7: Sáng 08h30 đến 12h00
+ Chế độ nghỉ Lễ tết, Bảo hiểm.. theo quy định của nhà nước.
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
+ Có nhiều cơ hội được đào tạo và trải nghiệm các chương trình Tour để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4,51 Nguyễn Quốc Trị, Khu Nam trung Yên, PTrung Hòa, Quận Cầu Giấy Hà Nội

