Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT
- Hà Nội: 51 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
- Telesales, tư vấn, cung cấp các thông tin sản phẩm tour/ dịch vụ du lịch trong nước của công ty cho khách hàng trực tiếp/ khách hàng online. Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới, các kênh bán hàng hiệu quả (→ có sẵn nguồn khách hàng là một lợi thế).
- Phụ trách requests: Xử lý các yêu cầu được phân công bao gồm việc thiết kế chương trình, tính giá tour, báo giá và giao dịch ký kết chốt hợp đồng với khách hàng. Đàm phán dịch vụ và tối ưu hóa chi phí dịch vụ, ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị đối tác cung ứng dịch vụ và theo dõi kết quả.
- Điều hành, tổ chức và giám sát các Tour Du lịch đã bán theo tuyến được phân công. Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đưa ra những điều chỉnh hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi.
- Nghiên cứu đối thủ, tìm hiểu về các địa điểm nghỉ dưỡng, khu tham quan, tuyến tour mới, độc đáo... để du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn với dịch vụ tốt nhất.
- Làm các báo cáo hàng tháng, quý để trình lên cấp trên nhằm thông báo hoạt động du lịch của công ty.
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT Thì Được Hưởng Những Gì
+ Chế độ hoa hồng hấp dẫn, tăng theo mức doanh thu.
+ Làm việc theo giờ hành chính:
• Thứ 2 - Thứ 6: Sáng 08h30 đến 12h00 - Chiều 13h30 đến 17h30
• Thứ 7: Sáng 08h30 đến 12h00
+ Chế độ nghỉ Lễ tết, Bảo hiểm.. theo quy định của nhà nước.
+ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
+ Có nhiều cơ hội được đào tạo và trải nghiệm các chương trình Tour để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
