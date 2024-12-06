Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ HẢI VÂN CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

- Telesales, tư vấn, cung cấp các thông tin sản phẩm tour/ dịch vụ du lịch trong nước của công ty cho khách hàng trực tiếp/ khách hàng online. Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng mới, các kênh bán hàng hiệu quả (→ có sẵn nguồn khách hàng là một lợi thế).

- Phụ trách requests: Xử lý các yêu cầu được phân công bao gồm việc thiết kế chương trình, tính giá tour, báo giá và giao dịch ký kết chốt hợp đồng với khách hàng. Đàm phán dịch vụ và tối ưu hóa chi phí dịch vụ, ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị đối tác cung ứng dịch vụ và theo dõi kết quả.

- Điều hành, tổ chức và giám sát các Tour Du lịch đã bán theo tuyến được phân công. Phối hợp với hướng dẫn viên và các bộ phận khác để đưa ra những điều chỉnh hoặc xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi.

- Nghiên cứu đối thủ, tìm hiểu về các địa điểm nghỉ dưỡng, khu tham quan, tuyến tour mới, độc đáo... để du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn với dịch vụ tốt nhất.

- Làm các báo cáo hàng tháng, quý để trình lên cấp trên nhằm thông báo hoạt động du lịch của công ty.