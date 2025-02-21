Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thưởng Tết, thưởng dự án, thưởng ngày lễ, Phụ cấp thâm niên ( thời gian làm việc từ 1 năm trở lên). Tham gia các hoạt động học tập, đào tạo trong và ngoài công ty. Nghỉ chủ nhật hàng tuần., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về công dụng, cách sử dụng các sản phẩm; gợi ý các sản phẩm đi kèm hoặc combo thông qua các kênh FB, messenger...

Giới thiệu các chương trình khuyến mại, giảm giá đến với khách hàng

Chốt đơn hàng

Thu thập dữ liệu khách hàng + sản phẩm

Tiếp nhận phản hồi (feedback) từ khách hàng về đơn hàng, sản phẩm, xử lý khi có vấn đề phát sinh hoặc các phản hồi tiêu cực

Đề xuất giải pháp tăng doanh số bán hàng thông qua nội dung trò chuyện, xu hướng chốt đơn

Chủ động lên kịch bản tư vấn kết hợp kịch bản có sẵn

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan : bộ phận kho, ...

Phối kết hợp với các phòng ban khác trong công ty theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận hướng tới kết quả chung của công ty

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Có kinh nghiệm về mỹ phẩm cơ bản.

Hiểu biết về mỹ phẩm

Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng. Có kỹ năng phân tích thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.

Thành thạo vi tính, có laptop cá nhân

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, và có tinh thần trách nhiệm cao.

Hiểu biết về các sản phẩm mỹ phẩm và thị trường mỹ phẩm là một lợi thế.

Tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tư duy logic và cập nhật xu hướng tốt.

Trung thực, cầu tiến, biết lắng nghe và có trách nhiệm trong công việc.

Nhiệt tình, không ngại áp lực, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÂN KOREA

