Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới nhà cung cấp (combo sẵn, phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cọ...) để có nguồn sản phẩm đầu vào đa dạng, luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng

- Đàm phán với các nhà cung cấp (combo sẵn, phòng khách sạn, resort, du thuyền, xe cọ...) để có giá tốt

- Cập nhật các chương trình mới, giá cả, chính sách khuyến mại của liên minh, đại lý... để phổ biến cho thành viên phòng kinh doanh và tư vấn cho khách hàng.

- Xây dựng và đề xuất sản phẩm chính theo định hướng của công ty

- Xây dựng sản phẩm combo theo nhu cầu phát sinh của khách hàng

- Tham gia trực các kênh giao tiếp với khách hàng như: hotline, facebook, zalo, email...

- Phối hợp với đội Marketing để thu thập, cập nhật thông tin khách hàng, triển khai các sản phẩm và điều phối các thành viên phòng kinh doanh sử dụng thông tin khách hàng do đội Marketing mang về một cách hiệu quả.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở các hội, nhóm online và các kênh offline

- Các công việc khác theo yêu cầu người quản lý trực tiếp

- Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực du lịch

- Có kinh nghiệm làm điều hành tour là một lợi thế

- Có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng, chốt đơn sản phẩm.

- Kiên nhẫn và khả năng xử lý khi bị từ chối.

- Đã có kinh nghiệm làm online là một lợi thế

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch trở lên.

- Trung thực, chính trực, tử tế là điều kiện để bạn có thể hòa nhập với chúng tôi

- Mức lương cơ bản: 8-12 triệu/ tháng (tùy năng lực).

- Thưởng doanh số theo chính sách của công ty.

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, gửi xe...

- Phụ cấp trực ca (nếu có trực)

- Review lương sau 6 tháng - Đóng BHXH theo qui định.

- Lễ, tết được nghỉ theo lịch Nhà nước.

- Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.

- Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.

- Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

