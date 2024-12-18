Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 119 Xã Đàn, Phương Liên,Hà Nội, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thực hiện công tác bán hàng và phát triển Đại lý trong khu vực

Đàm phán thương mại, hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi công nợ và chăm sóc khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Ngành hàng phụ kiện, điện thoại, công nghệ

Kênh bán hàng: phân phối.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ỨNG VIÊN CẦN

Đam mê, yêu thích lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là ngành linh phụ kiện điện thoại

Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, độ tuổi từ: 25-35

Có kinh nghiệm về thiết bị phụ kiện điện tử công nghệ, điện thoại là một lợi thế.

Điểm cộng: khi bạn đã từng làm việc trong các ngành tại các hệ thống/công ty Bán lẻ/Phân phối các sản phẩm công nghệ hoặc lĩnh vực tương đương.

Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chính sách, BHXH theo đúng quy định Pháp luật.

Thu nhập không giới hạn, tùy thuộc vào năng lực (Lương cứng + Lương Doanh thu + Hoa hồng 10% + Thưởng). Tối thiểu từ 12 triệu trở lên.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến lên vị trí Chuyên viên, Quản lý.

Được đào tạo kinh nghiệm và kỹ năng bán hàng.

Thời gian làm việc linh động, không bó buộc thời gian, hiệu quả trên hết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất- Thương Mại- Dịch Vụ DTR

