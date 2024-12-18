Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Công việc liên quan đến kinh doanh (lập báo giá, hợp đồng, dư báo số lượng hàng hóa, thăm khách hàng)

- Tìm kiếm, phát triển và đào tạo khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng

- Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tăng cường mối quan hệ và lấy thông tin về các dự án mới

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

- Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định.

- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh

- Chuẩn bị báo cáo định kì về các hoạt động hỗ trợ khách hàng cho cấp trên, phân tích kết quả thu được nếu cần

- Báo cáo về các dự án hiện tại

- Các nhiệm vụ khác từ quản lý trực tiếp

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật (ưu tiên chuyên ngành Nhiệt lạnh)

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng cho các nhà thầu cơ điện, tư vấn, vật liệu xây dựng, thiết bị phát sáng,…

3. Kĩ năng:

- Thành thạo các công cụ Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)

- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Giao tiếp tiếng anh cơ bản

4. Khác:

- Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

- Độ tuổi: 24-35

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội