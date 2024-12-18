Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Công việc liên quan đến kinh doanh (lập báo giá, hợp đồng, dư báo số lượng hàng hóa, thăm khách hàng)
- Tìm kiếm, phát triển và đào tạo khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng
- Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tăng cường mối quan hệ và lấy thông tin về các dự án mới
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.
- Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định.
- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kinh doanh
- Chuẩn bị báo cáo định kì về các hoạt động hỗ trợ khách hàng cho cấp trên, phân tích kết quả thu được nếu cần
- Báo cáo về các dự án hiện tại
- Các nhiệm vụ khác từ quản lý trực tiếp
1. Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật (ưu tiên chuyên ngành Nhiệt lạnh)
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng cho các nhà thầu cơ điện, tư vấn, vật liệu xây dựng, thiết bị phát sáng,…
3. Kĩ năng:
- Thành thạo các công cụ Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Giao tiếp tiếng anh cơ bản
4. Khác:
- Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao
- Độ tuổi: 24-35
Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật (ưu tiên chuyên ngành Nhiệt lạnh)
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng cho các nhà thầu cơ điện, tư vấn, vật liệu xây dựng, thiết bị phát sáng,…
3. Kĩ năng:
- Thành thạo các công cụ Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Giao tiếp tiếng anh cơ bản
4. Khác:
- Năng động, nhiệt tình, có khả năng sắp xếp công việc và giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao
- Độ tuổi: 24-35
Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI