Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 242 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng mình trên địa bàn được phân bổ
Theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi khách, xử lý phát sinh
Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách
Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên
Có trách nhiệm đảm bảo doanh số theo tháng, quý, năm
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21-28 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế trở lên
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh máy văn phòng
Kỹ năng: Giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học hợp lý và có khả năng làm việc nhóm, thành thạo tin học văn phòng
Điểm cộng: Sử dụng được Tiếng Anh/ Tiếng Nhật là 1 lợi thế
Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế trở lên
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh máy văn phòng
Kỹ năng: Giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học hợp lý và có khả năng làm việc nhóm, thành thạo tin học văn phòng
Điểm cộng: Sử dụng được Tiếng Anh/ Tiếng Nhật là 1 lợi thế
Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-8 triệu + chiết khấu hoa hồng + thưởng doanh số + thưởng quý, năm (Thu nhập hàng tháng lên đến >15 triệu)
Thời gian: Giờ hành chính 8h00 - 17h00 (Thứ 2 – Thứ 6)
Được đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo luật lao động
Hưởng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi theo cơ chế của công ty và công đoàn
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp
Làm việc theo nhóm, sẽ luôn được hỗ trợ từ phía Tổ trưởng và Trưởng Phòng
Thời gian: Giờ hành chính 8h00 - 17h00 (Thứ 2 – Thứ 6)
Được đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo luật lao động
Hưởng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi theo cơ chế của công ty và công đoàn
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp
Làm việc theo nhóm, sẽ luôn được hỗ trợ từ phía Tổ trưởng và Trưởng Phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI