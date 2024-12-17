Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 242 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Xây dựng hệ thống khách hàng cho riêng mình trên địa bàn được phân bổ

Theo dõi, nắm bắt nhu cầu phát sinh của khách hàng, tiếp thu ý kiến phản hồi khách, xử lý phát sinh

Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng do mình phụ trách

Làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho cấp trên

Có trách nhiệm đảm bảo doanh số theo tháng, quý, năm

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21-28 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kinh tế trở lên

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh máy văn phòng

Kỹ năng: Giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học hợp lý và có khả năng làm việc nhóm, thành thạo tin học văn phòng

Điểm cộng: Sử dụng được Tiếng Anh/ Tiếng Nhật là 1 lợi thế

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-8 triệu + chiết khấu hoa hồng + thưởng doanh số + thưởng quý, năm (Thu nhập hàng tháng lên đến >15 triệu)

Thời gian: Giờ hành chính 8h00 - 17h00 (Thứ 2 – Thứ 6)

Được đảm bảo quyền lợi đầy đủ theo luật lao động

Hưởng các chính sách đãi ngộ, phúc lợi theo cơ chế của công ty và công đoàn

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

Làm việc theo nhóm, sẽ luôn được hỗ trợ từ phía Tổ trưởng và Trưởng Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LBM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.