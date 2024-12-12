Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16A Đường Số 16, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
Lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm.
Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng trước và sau sale

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ, tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành phù hợp.
-Ưu tiên người có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
-Chấp nhận các bạn mới ra trường để đào tạo.
- Khả năng sử dụng máy tính thành thạo như word, excel, powerpoin,…

Tại Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 25 triệu ( theo năng lực, cơ bản + hoa hồng)
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Được đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Phụ cấp bữa ăn trưa, ăn ca tại công ty.
- Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp sức khoẻ.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam
- Triển vọng: Có cơ hội học tập, phát triển nghề nghiệp, đảm bảo tốt quyền lợi về chế độ cũng như thu nhập, tăng lương định kỳ theo năm công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 16A, Đường số 16, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

