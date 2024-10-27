Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
- Hà Nội: Phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Có bản kế hoạch kinh doanh cụ thể theo tuần, tháng, quý, năm dựa trên các chỉ số mục tiêu đưa ra của Phòng
Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng: Tìm kiếm khách hàng, tạo niềm tin với khách hàng cũ và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Kết nối với khách hàng: Gọi điện, gặp mặt, kết nối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty, đàm phán ký kết hợp đồng
Giới thiệu dịch vụ của Công ty tới khách hàng: Tư vấn các giải pháp về cước vận chuyển
hàng hóa quốc tế (Nhập -xuất ), thủ tục hải quan, phyto, fumi... phù hợp với nhu cầu của từng khách
hàng.
Giới thiệu dịch vụ của Công ty tới khách hàng: Tư vấn các giải pháp về cước vận chuyển hàng hóa quốc tế (Nhập -xuất ), thủ tục hải quan, phyto, fumi... phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học trở lên ngành Kinh doanh, Kinh tế, Quản trị, Xuất nhập khẩu và các ngành tương đương. Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B1 trở lên.
Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B1 trở lên.
2. Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên đã có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận tải, logistics và các công việc liên quan
3. Yêu cầu khác
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục đàm phán ký kết hợp đồng Yêu thích và có định hướng nghiêm túc về nghành logistics Có tinh thần trách nhiệm, chủ động linh hoạt trong công việc.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Chủ động đề xuất áp dụng chính sách bán hàng phù hợp, đào tạo các kiến thức kỹ năng cần thiết, các cải tiến trong công việc, các phương pháp mới để hoạt động kinh doanh được đạt hiệu quả hơn Chủ động đề xuất trao đổi về thu nhập, MỨC LƯƠNG HẤP DẪN, KHÔNG GIỚI HẠN, SALE THA HỒ DEAL LƯƠNG THU NHẬP= LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG (25-30%)
2. Quyền lợi khác
Tham gia chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Thưởng Tháng, Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm cùng công ty... Làm việc trong môi trường thoải mái, trẻ trung, năng động, rất nhiều cơ hội phát triển bản thân Được đào tạo, học hỏi nghiệp vụ bài bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
