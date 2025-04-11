Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Tiếp nhận, chăm sóc và theo dõi khách hàng hiện có của Công ty
Tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong ngành công nghiệp.
Chăm sóc khách hàng được công ty giao, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Lập báo cáo định kỳ, đánh giá thường xuyên hiệu quả công việc.
Quản lý và tư vấn sản phẩm của Hãng được công ty giao, báo giá và chốt đơn hàng.
Theo dõi, quản lý đơn hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán.
LƯU Ý: Ứng viên chỉ cần có 2 trong số các kỹ năng theo mô tả công việc nêu trên hoàn toàn có thể tự tin ứng tuyển.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam có niềm yêu thích thiết bị công nghiệp, kỹ thuật, tuổi từ 21 – 30 tuổi.
Không yêu cầu kinh nghiệm. (Tuy nhiên nếu có kinh nghiệm kinh doanh thiết bị công nghiệp, kỹ thuật sẽ được ưu tiên và là tiêu chí để thoả thuận mức lương tốt hơn).
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ham học hỏi, linh hoạt trong công việc và có khả năng giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên các ngành học liên quan tới công việc nhứ: Kỹ thuật điện, điện tử, điện công nghiệp, Tự động hóa/ Công nghệ thông tin, marketing, Truyền thông, các ngành liên quan hoặc các chuyên ngành khác nhưng có kinh nghiệm trong kinh doanh sản phẩm thiết bị kỹ thuật hoặc sản phẩm công nghiệp.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên
Ứng tuyển ngay để cùng NTD Automation chinh phục thị trường thiết bị công nghiệp!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty NTD không áp dụng KPI để tính thu nhập
Lương cứng: 8-12 triệu/tháng + Thưởng doanh số không giới hạn.
Thu nhập trung bình từ 20 triệu/tháng sau 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm được đào tạo và làm việc.
Thu nhập trung bình từ 20 triệu/tháng
Được tham gia hội thảo do các hãng NTD làm đại lý phân phối trong nước và nước ngoài.
Ăn trưa tại nhà ăn của công ty. Công ty có BP cấp dưỡng phục vụ nấu ăn, 100% CBNV được đài thọ ăn trưa tại nhà ăn của công ty.
Có xe CBNV đưa đón.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo bài bản để phát triển sự nghiệp bền vững.
Chế độ đầy đủ theo quy định (BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ lễ, du lịch,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 28, ngõ 36 đường Cổ Linh, Tổ 7, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

