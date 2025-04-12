Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 66 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Liên hệ với khách hàng qua điện thoại theo data có sẵn, tư vấn khách hàng sử dụng tiếp dịch vụ Chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Tư vấn khách hàng đăng ký làm thủ tục như: Thành lập doanh nghiệp, thay đổi/bổ sung thông tin doanh nghiệp (Nhân viên Sales chỉ sale chốt đơn, còn phần thủ tục sẽ do Bộ phận pháp lý trực tiếp thực hiện).

Data do công ty cung cấp, không phải đi thị trường, làm việc hoàn toàn tại văn phòng.

Báo cáo công việc hàng ngày theo form quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từđầu.

Có laptop cá nhân.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có khả năng giao tiếp tốt.

Đặc biệt, cần có trách nhiệm trong công việc, mục tiêu rõ ràng.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6.5 triệu + % doanh số từ 7 -15%.

Thưởng trên đơn hàng và các chính sách bán hàng theo tháng -> Thu nhập từ 8 triệu – 20 triệu/tháng;

Phụ cấp ăn trưa, công ty có lò vi sóng, tủ lạnh cho nhân viên đựng đồ ăn.

Có lộ trình đào tạo rõ ràng, được kèm cặp trong suốt quá trình làm việc.

Được hỗ trợ cung cấp trang thiết bị làm việc như: tai nghe, số điện thoại riêng.

Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, tham gia teambuilding, du lịch hàng năm.

Xét tăng lương hàng năm.

Có cơ hội phát triển, có hệ thống khung năng lực để trở thành Leader.

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, các chính sách theo Luật lao động và chế độ riêngcủa

công ty.

Thời gian làmviệc: 8h20 – 16h45 từ thứ 2 đến Sáng thứ 7. Nghỉ trưa 11h45 – 13h30.

Thời gian làmviệc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin