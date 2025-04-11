Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở rộng khách hàng mới. Giới thiệu khách hàng về Sản phẩm, Giải pháp phần mềm của công ty.

Tham gia khảo sát nhu cầu, phân tích yêu cầu của khách hàng.

Thuyết trình, tư vấn cho KH để đưa ra giải pháp phù hợp dựa trên công nghệ của KH và các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ đàm phán báo giá, hợp đồng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ.

Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng.

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch, chiến lược kinh doanh để quảng bá thương hiệu công ty.

Là cầu nối giữa doanh nghiệp & đội ngũ triển khai dự án.

Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của TP, BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Công nghệ Thông tin...

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí kinh doanh B2B.

Kỹ năng quản lý công việc và lập kế hoạch tốt.

Ưu tiên có hiểu biết, kiến thức về Công nghệ thông tin, Network rộng.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm Sales về CNTT, phần mềm tùy chỉnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng Upto 20m + % hoa hồng (up to 40tr).

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Review lương 1 lần/năm.

Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.

Lương tháng 13.

Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin