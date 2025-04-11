Tuyển Nhân viên kinh doanh HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HUD3, 121 - 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tư vấn khàng qua zalo, facebook, tiktok, điện thoại,...

Danh sách data khach hàng có sẵn của lĩnh vực du học và XKLĐ

Báo cáo ngày, tuần tháng

Các công việc từ cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có điện thoại quay video, livestream tốt

điện thoại quay video, livestream tốt

Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản từ đầu

Chưa có kinh nghiệm

đào tạo bài bản

Có kinh nghiệm bán hàng, telesale là một lợi thế

Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương + thưởng 15- 50 triệu VND

Được đào tạo về sản phẩn và kỹ năng chốt sale

Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý

Du lịch, thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM

