Tuyển Nhân viên kinh doanh HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà HUD3, 121
- 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà ĐÔng, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Tư vấn khàng qua zalo, facebook, tiktok, điện thoại,...
Danh sách data khach hàng có sẵn của lĩnh vực du học và XKLĐ
Báo cáo ngày, tuần tháng
Các công việc từ cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có điện thoại quay video, livestream tốt
điện thoại quay video, livestream tốt
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản từ đầu
Chưa có kinh nghiệm đ
đào tạo bài bản
Có kinh nghiệm bán hàng, telesale là một lợi thế
điện thoại quay video, livestream tốt
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo bài bản từ đầu
Chưa có kinh nghiệm đ
đào tạo bài bản
Có kinh nghiệm bán hàng, telesale là một lợi thế
Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: lương + thưởng 15- 50 triệu VND
Được đào tạo về sản phẩn và kỹ năng chốt sale
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý
Du lịch, thưởng tết
Được đào tạo về sản phẩn và kỹ năng chốt sale
Cơ hội thăng tiến lên trưởng nhóm, quản lý
Du lịch, thưởng tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TUM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI