Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 17 - TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Bán hàng thiết bị máy móc công nghệ hiện đại: Đặc biệt là các thiết bị an ninh giám sát, máy soi X-ray, cổng dò kim loại, hệ thống Access-control, Camera, thiết bị soi chiếu hình ảnh công nghệ cao, thiết bị điện nhẹ, thiết bị tách màu, phân loại màu trong công nghiệp, dò kim loại trong công nghiệp, công nghệ thực phẩm...

Tìm kiếm khách hàng dự án (Các nhà máy, khu công nghiệp, chủ đầu tư, nhà thầu, công ty thiết kế...).

Bóc tách các gói thầu trên mua sắm công để tham gia đấu thầu. Trực tiếp tham gia thực hiện hồ sơ kỹ thuật để đấu thầu.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, thiết kế lên giải pháp phù hợp, báo giá, trình mẫu và chốt hợp đồng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên khác khối ngành kỹ thuật, điện, điện tử...

Kỹnăng giao tiếp,đàm phán,thuyết phục tốt, nghe gọi điện thoại tốt.

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên. Ưu tiên đã có kinh nghiệm sale hoặc kỹ thuật trong ngành thiết bị điện tử truyền thông, lĩnh vực điện nhẹ ELV (CCTV, Access control, Video Intercom, PA...)

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Được đào tạo, có cơ hội nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng nghề nghiệp.

Cơ hội tiếp nhận các vị trí Quản lý từ trưởng nhóm trở lên

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:

Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức.

Thưởng các dịp lễ tết, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu HPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin