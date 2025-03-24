Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng/ đối tác (công ty du lịch, lữ hành, doanh nghiệp thương mại,…)

Thực hiện công việc tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ nghỉ dưỡng - dưỡng lão cao cấp cho các khách hàng có nhu cầu.

Chăm sóc khách hàng. Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Liên tục cập nhật sản phẩm, dịch vụ, thông tin của Phương Đông đến với khách hàng

Ghi nhận, báo cáo với cấp trên trực tiếp, các bộ phận liên quan về những phản hồi của khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh/ báo cáo công việc hàng tuần, tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Du Lịch, QTKD; Marketing,…

Ngoại hình ưa nhìn.

Kinh nghiệm: Từ 01 năm làm nhân viên kinh doanh, sale trở lên (từng làm bên mảng du lịch sale tour, visa vé máy bay là một lợi thế).

Ưu tiên có thể giao tiếp cơ bản: tiếng Anh hoặc tiếng Trung, Nhật, Hàn, có thể làm việc với các đối tác nước ngoài.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập, quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin