Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty YEOWUBIE INTERATION, số 3, ngõ 88, Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có thể giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh
Có 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng
Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số
Tham gia BHXH, BHYT,lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc trẻ trung năng động
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
