Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty YEOWUBIE INTERATION, số 3, ngõ 88, Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có thể giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh
Có 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số
Tham gia BHXH, BHYT,lương tháng thứ 13
Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngõ 4, Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job340199
