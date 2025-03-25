Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty YEOWUBIE INTERATION, số 3, ngõ 88, Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có thể giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh

Có 1–2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + thưởng doanh số

Tham gia BHXH, BHYT,lương tháng thứ 13

Môi trường làm việc trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ M&T

