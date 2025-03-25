Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa 901B, Chung cư Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

- Miền Bắc, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới là các công ty có nhu cầu sử dụng dịch vụ khám sức khỏe cho CBCNV
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng B2B trong lĩnh vực y tế
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp
Theo dõi đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Y tế, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Lương cứng: 10.000.000 -15.000.000 VNĐ ( cộng Thưởng KPI +Thưởng hoa hồng )
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng B2B trong lĩnh vực y tế
Cơ hội thăng tiến trong công ty đang phát triển mạnh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Các chế độ phúc lợi khác: du lịch hằng năm, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số nhà 27 Villa 2, Khu nhà ở và TTTM Hà Cầu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

