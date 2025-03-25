Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa 901B, Chung cư Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm - Miền Bắc, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới là các công ty có nhu cầu sử dụng dịch vụ khám sức khỏe cho CBCNV

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng B2B trong lĩnh vực y tế

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp

Theo dõi đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Y tế, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Lương cứng: 10.000.000 -15.000.000 VNĐ ( cộng Thưởng KPI +Thưởng hoa hồng )

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng B2B trong lĩnh vực y tế

Cơ hội thăng tiến trong công ty đang phát triển mạnh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Các chế độ phúc lợi khác: du lịch hằng năm, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin