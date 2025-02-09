Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng VTN Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - U8L22 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa,Hà Nội

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng; Nghiên cứu cách thức thi công sân bóng tiêu chuẩn;

-Tìm kiếm nguồn khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý; chăm sóc các khách hàng theo danh sách công ty đưa xuống;

-Trực tiếp thực hiện các công việc kinh doanh: bán hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng, khảo sát mặt bằng thực tế, tư vấn kỹ thuật;

-Vẽ kỹ thuật bằng phần mềm autocard cơ bản (được hướng dẫn trong quá trình thử việc);

-Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, mở rộng khách hàng mới;

-Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;

-Quản lý, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng;

-Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để hiểu sản phẩm của đối thủ cũng như tham mưu với Công ty nhằm đưa ra chính sách bán hàng hợp lý nhất;

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

-Báo cáo kết quả, tiến độ và tình hình công việc cho cấp trên.

-NVKD Sân bóng: Nam sinh năm 1995-2003;

-NVKD Sân vườn: Nữ sinh năm 1995-2003;

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế…;

-Thành thạo tin học văn phòng;

-Sẵn sàng đi công tác tỉnh;

-Có laptop cá nhân.

-Thu nhập từ 10-30tr/tháng;

-Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;

-Thưởng lễ Tết, lương tháng thứ 13, du lịch hàng năm.

-Thời gian làm việc:Fulltime từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

-Địa điểm làm việc: U8L22 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

