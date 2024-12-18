Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Kim Loại Tong Hai (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Ô 4,9,10 LÔ B3, ĐƯỜNG D3, KCN KSB XÃ ĐẤT CUỐC, BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG., Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Làm việc trực tiếp với khách hàng: Nhận đơn hàng, báo giá khách

• Hỗ trợ giải đáp các yêu cầu, phàn nàn từ khách hàng

• Sau khi đã chốt đơn hàng với khác thì xuống đơn hàng cho bộ phận sản xuất và phối hợp với các bộ phận liên qua triển khai thực hiện đơn hàng, đảm bảo các yêu cầu của khách hàng.

• Giám sát quá trình sản xuất thực hiện đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan khắc phục nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

• Làm việc theo sự sắp xếp của chủ quản , Ban Giám Đốc

• Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm làm trợ lý nghiệp vụ, kinh doanh, phiên dịch

• Biết ngoại ngữ sử dụng 1 ngoại ngữ sau: Tiếng HOA (Trung)

• Giao tiếp tiếng Trung

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

• Tính cách: Năng động, cầu tiến, nỗ lực và chịu khó trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kim Loại Tong Hai (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thỏa thuận theo năng lực và khả năng thích ứng công việc.

• Chế độ lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của công ty

• Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và theo quy định của công ty

• Thời gian làm việc & phúc lợi: Sáng 7h30 đến chiều 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kim Loại Tong Hai (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin