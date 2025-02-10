Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 394b Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau;
- Xây dựng phương án kinh doanh và lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án kinh doanh: kinh doanh tour du lịch, kinh doanh vận chuyển hành khách, kinh doanh mua bán xe ô tô, kinh doanh sửa chữa xe ô tô, tổ chức sự kiện,…
- Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu doanh số (KPI) của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ Phòng kinh doanh/đội nhóm đề ra;
- Giám sát quá trình bán và thực hiện dự án kinh doanh của đội/nhóm/nhân viên trong phòng;
- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới;
- Và các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên: Quản trị kinh doanh, Du lịch, Khách sạn, ….
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (ưu tiên Quản trị kinh doanh, Du lịch, Khách sạn, Bảo hiểm, Bất động sản,….)
- Ngoại hình ưa nhìn
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống
- Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với các đối tác bên trong và bên ngoài.
- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo
- Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
- Tiếng anh (Ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, không giới hạn
- Cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
- Cơ hội trao đổi và học hỏi từ khách hàng và đối tác trong và ngoài nước
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
- Đóng BHXH ngay khi tiếp nhận chính thức.
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.
- Du lịch
- Tiền thưởng theo thành tích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 394B Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

