Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 394b Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau;

- Xây dựng phương án kinh doanh và lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án kinh doanh: kinh doanh tour du lịch, kinh doanh vận chuyển hành khách, kinh doanh mua bán xe ô tô, kinh doanh sửa chữa xe ô tô, tổ chức sự kiện,…

- Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu doanh số (KPI) của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ Phòng kinh doanh/đội nhóm đề ra;

- Giám sát quá trình bán và thực hiện dự án kinh doanh của đội/nhóm/nhân viên trong phòng;

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới;

- Và các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên: Quản trị kinh doanh, Du lịch, Khách sạn, ….

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (ưu tiên Quản trị kinh doanh, Du lịch, Khách sạn, Bảo hiểm, Bất động sản,….)

- Ngoại hình ưa nhìn

- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống

- Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với các đối tác bên trong và bên ngoài.

- Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

- Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

- Tiếng anh (Ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, không giới hạn

- Cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

- Cơ hội trao đổi và học hỏi từ khách hàng và đối tác trong và ngoài nước

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Đóng BHXH ngay khi tiếp nhận chính thức.

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.

- Du lịch

- Tiền thưởng theo thành tích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI & DU LỊCH VITRACO

