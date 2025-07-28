Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SONG PHÁT LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 84 Hồ Phi Tích, P. Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có và thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới.

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Lập kế hoạch chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và phát triển sản phẩm mới của công ty để trình cho Giám Đốc và thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Lập bảng báo cáo hàng tuần/tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Đạt các chỉ tiêu kinh doanh do Ban Giám đốc đưa ra.

Chịu trách nhiệm định giá, thương lượng giá cả, điều khoản thanh toán với khách hàng và ký kết hợp đồng, phối hợp với các phòng ban khác để đốc thúc việc thực hiện và hoàn thành hợp đồng bao gồm đặt hàng, giao hàng, xuất hóa đơn, quản lý công nợ của khách hàng.

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc kinh doanh và có tinh thần cầu tiến là yếu tố quan trọng nhất.

Trình độ Cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế.

Khả năng trình bày và thuyết phục tốt.

Sức khỏe tốt, năng động, có khả năng sáng tạo và chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SONG PHÁT LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Mức lương hấp dẫn tương xứng với khả năng làm việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành.

Công tác nước ngoài

Lương: thoả thuận (tùy năng lực) + Hoa hồng + Phụ cấp tiền điện thoại

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

12 ngày phép/năm (tăng theo thâm niên)

Cấp phát đồng phục, đi nghỉ mát cùng công ty và khám sức khỏe hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SONG PHÁT LONG

