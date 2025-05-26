Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Viettel Quận Bình Thủy , số 557 , đường Trần Quang Diệu , phường An Thới , quận Bình Thủy , TP.Cần Thơ, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tiếp nhận cuộc gọi của khách hàng qua tổng đài 18008098/198 và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

*Lưu ý:

+ Không bán hàng, không áp doanh số.

+ Không yêu cầu kinh nghiệm - Không tìm kiếm khách hàng.

+ Làm việc tại văn phòng - Không đi thị trường.

- Tính chất công việc: Làm xoay ca

- Mỗi ngày 1 ca, tuần 1 ngày nghỉ (tháng được nghỉ 4 -5 ngày)

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tuổi từ 18-35, đã tốt nghiệp THPT trở lên hoặc đang là Sinh viên năm cuối đang chờ bằng (không giới hạn ngành học)

• Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói nặng giọng địa phương

• Giao tiếp nhẹ nhàng, thân thiện, biết lắng nghe

• Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

• THU NHẬP: từ 5.000.000–9.000.000 triệu/tháng (dựa theo chất lượng làm việc trong tháng)

• Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc MIỄN PHÍ

• Được hỗ trợ thêm 1.400.000/khóa đào tạo

• Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

• Tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, chế độ phúc lợi ưu đãi của Công ty

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

• Có nhiều cơ hội thăng tiến nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin