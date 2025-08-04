Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 41 - 43 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm bất động sản.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp.

Thực hiện các thủ tục pháp lý, hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch.

Quản lý và chăm sóc khách hàng sau giao dịch.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và nhiệt tình.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo, đặc biệt là phần mềm Microsoft Office.

Kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin tốt.

Có phương tiện đi lại (xe máy) và điện thoại thông minh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ bất động sản.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẢI MINH

