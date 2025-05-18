Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI DƯƠNG VƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 154 đường Trà Na 4, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới: Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng để tư vấn các sản phẩm bếp, phụ kiện tủ bếp thương hiệu Faster

Chăm sóc khách hàng hiện có: Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện có, theo dõi và hỗ trợ giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ, cập nhật thông tin về sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi cho KH

Tư vấn sản phẩm cho khách hàng: HIểu rõ các dòng sản phẩm và đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu, không gian bếp của khách hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên,yêu thích kinh doanh

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, bếp hoặc các sản phẩm liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Tuổi: dưới 40 tuổi.

Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI DƯƠNG VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm y tế, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước

Được hưởng thu nhập tăng dần theo KPI , lương cứng từ 5tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI DƯƠNG VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin