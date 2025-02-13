Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự 50BT2, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng cho danh mục sản phẩm thực phẩm

Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh

Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo nguồn cung ứng ổn định cho các cửa hàng

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên bán hàng về sản phẩm, kỹ năng bán hàng

Giám sát việc trưng bày sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm

Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, đối tác trong ngành hàng thực phẩm

Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan

Hiểu biết về thị trường bán lẻ thực phẩm và xu hướng tiêu dùng

Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và báo cáo tốt

Khả năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 16 triệu VND - 18 triệu VND

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số bán hàng

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng quản lý và phát triển nghề nghiệp

Cơ hội thăng tiến trong ngành bán lẻ thực phẩm đang phát triển mạnh mẽ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin