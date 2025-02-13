Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
- Hà Nội:
- Biệt thự 50BT2, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Giám sát và quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, chiến lược bán hàng cho danh mục sản phẩm thực phẩm
Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh
Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo nguồn cung ứng ổn định cho các cửa hàng
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên bán hàng về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Giám sát việc trưng bày sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm
Xây dựng mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp, đối tác trong ngành hàng thực phẩm
Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về thị trường bán lẻ thực phẩm và xu hướng tiêu dùng
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và báo cáo tốt
Khả năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 16 triệu VND - 18 triệu VND
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng theo doanh số bán hàng
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng quản lý và phát triển nghề nghiệp
Cơ hội thăng tiến trong ngành bán lẻ thực phẩm đang phát triển mạnh mẽ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
