Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Long Đức, An Phước, Long Thành, Đồng Nai - Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh - Bien Hoa, Đồng Nai - Long Thanh Industrial Zone, Dong Nai Province, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tư vấn bán hàng.

Đề xuất các vật liệu công nghiệp, chủ yếu là các bộ phận kim loại như vít, đến khách hàng là các nhà sản xuất.

Tìm hiểu nhu cầu và vấn đề của khách hàng, đề xuất giải pháp và giao hàng trong khi xây dựng mối quan hệ với các nhà sản xuất hợp tác.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ dưới 35 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học

Tiếng Nhật giao tiếp N2 trở lên, có thể giao tiếp qua email nội bộ bằng tiếng Nhật.

Có kinh nghiệm bán hàng (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy gia công bộ phận hoặc công ty thương mại)

Quan tâm đến ngành sản xuất. Ưu tiên người ứng tuyển đang sống tại tỉnh Đồng Nai.

Người có khả năng hợp tác, nghiêm túc, giao tiếp tốt, có khả năng đáp ứng công việc đa dạng, không chỉ làm những công việc được giao.

Có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8 giờ (Từ 7:30 sáng đến 4:30 chiều, có 1 giờ nghỉ)

Thưởng: 1 lần mỗi năm (trước Tết)

Khám sức khỏe hàng năm, (đang xem xét tổ chức du lịch công ty, tiệc cuối năm, v.v.)

Đầy đủ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam (Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm thất nghiệp)

Phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa.

Nghỉ 2 ngày/tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, nghỉ Tết Nguyên Đán (theo lịch của Việt Nam), nghỉ phép có lương, nghỉ hiếu hỉ, nghỉ thai sản và chăm sóc con nhỏ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

